EU innfører innreiseforbud for russisk militærpersonell

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EU og andre land rundt om i verden fortsetter å innføre nye restriksjoner mot Russland på grunn av krigen mot Ukraina, og i dag har EU kunngjort enda et sett med tiltak. I henhold til EUs 21. sanksjonspakke er russere som har tjenestegjort i militæret siden 2022 nå utestengt fra å besøke EU.

Pakken ble presentert av EU-president Ursula von der Leyen, og å dømme etter sosiale medier lurer mange nå på hvorfor dette i det hele tatt ble tillatt.