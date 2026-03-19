EU klarte ikke å frigjøre Ukraina-lånet på 90 milliarder euro denne torsdagen: Orbán opprettholder vetoretten i Brussel

EU-lederne klarte ikke å få til et gjennombrudd for den økonomiske pakken på 90 milliarder euro til Ukraina, ettersom Ungarn fortsetter å blokkere initiativet i forkant av det kommende valget i landet.

På det siste møtet i Det europeiske råd var det bare 25 medlemsland som sluttet seg til konklusjonene som støtter Kiev, og Viktor Orbán opprettholdt sitt veto, sammen med Slovakia. Den fastlåste situasjonen gjelder også EUs neste sanksjonspakke mot Russland, som fortsatt står i stampe til tross for oppfordringer om å vedta den raskt.

Volodymyr Zelensky uttrykte frustrasjon over mangelen på fremgang, og advarte om at den forsinkede finansieringen er avgjørende for Ukrainas sikkerhet og overlevelse. Han uttrykte også bekymring over at forhandlingene om EU-medlemskap har gått i stå, og at det ikke finnes noen klar tidslinje for dette.

Viktor Orbán

Striden er nært knyttet til oljerørledningen Druzhba (og Orbáns valgkampsargument), der Ungarn krever at energistrømmen gjenopprettes før landet hever sin motstand. EU har foreslått å dekke reparasjonskostnadene, men det er ikke oppnådd noen avtale.

Den fastlåste situasjonen kommer også som følge av større geopolitiske spenninger (særlig konflikten i Midtøsten), som flytter oppmerksomheten og det økonomiske presset over hele Europa, noe som gjør det vanskeligere å opprettholde en samlet støtte til Ukraina.