EU-kommisjonen erkjenner at den har begrensede muligheter på institusjonelt nivå til å hindre Sonys beslutning om å fase ut fysiske plater på PlayStation

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De siste ukene i videospillbransjen har vært like dramatiske som de har vært polarisert på alle nivåer. Fra «reset» og masseoppsigelser hos Xbox til kunngjøringen om at PlayStation skal fase ut fysiske plater innen 2028.

Når det gjelder dette tiltaket, ser det ut til at en betydelig del av Sonys konsollbrukere har reist seg i protest og nå setter i gang en av de største kritikkampanjene mot Sony og PlayStation i selskapets historie. Dette har skapt en del uro i selskapets kommunikasjon på sosiale medier og ført til noen merkelige grep fra ledelsens side, for eksempel salget av 56 prosent av styrelederens aksjer bare to dager etter at tiltaket ble kunngjort. Videre prøver spillere å gjenopplive «Stop Killing Games»-kampanjen og presse på for tiltak for å sikre fysiske videospillformater i EU, men det ser ikke ut til at dette vil bære frukt.

Vi sier dette fordi det allerede er kommet en offisiell uttalelse fra EU-kommisjonen, gjennom EU-kommissæren for demokrati, rettferdighet, rettsstaten og forbrukerbeskyttelse, Michael McGrath. I en pressekonferanse i Europaparlamentet i Strasbourg uttalte han at EU ikke kan hindre eller blande seg inn i Sonys beslutning: «I siste instans er dette et spørsmål om kommersiell og kontraktsmessig frihet, og selskapene står fritt til å tilby spill og tjenester på den måten de finner hensiktsmessig, forutsatt at forbrukernes rettigheter er fullt ut beskyttet i samsvar med nasjonal og EU-lovgivning.»

Selv om «Stop Killing Games»-initiativet også ser ut til å ha gått i stå i EU-kommisjonens drøftelser, uttalte president Ursula von der Leyen og Michael McGrath at de vil samarbeide med videospillutgivere for i fellesskap å utarbeide en «atferdskodeks» for å regulere videospillenes livssyklus.