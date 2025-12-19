EU-landene er enige om 90 milliarder euro i økonomisk støtte til Ukraina, og Costa sier: "Vi har en avtale"

HQ

EU-landene har blitt enige om å gi Ukraina 90 milliarder euro i økonomisk støtte for 2026 og 2027, sa EU-rådets president Antonio Costa tidlig fredag.

EU-lederne jobbet til langt ut på torsdag kveld for å forsikre Belgia om at de ville gi garantier for å beskytte landet mot russiske represalier dersom de støttet lånet til Ukraina.

"Vi har en avtale. Beslutningen om å gi 90 milliarder euro i støtte til Ukraina for 2026-27 er godkjent. Vi forpliktet oss, vi leverte", skrev Antonio Costa i et innlegg på X.