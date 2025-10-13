EU lanserer et digitalt inn- og utreisesystem for å styrke grensesikkerheten
Nye automatiserte kontroller skal modernisere migrasjonskontrollen og hindre at personer blir værende for lenge.
Vi har nettopp fått nyheten om at EU-landene har begynt å innføre et nytt digitalt system for å registrere besøkende fra land utenfor EU ved de ytre grensene. Entry/Exit-systemet erstatter tradisjonelle passstempler med elektroniske registre, og krever at reisende oppgir personlig informasjon og biometriske data ved første ankomst. Utrullingen, som er planlagt over flere måneder, er utformet for å oppdage personer som oppholder seg for lenge i landet, bekjempe identitetssvindel og skjerpe migrasjonskontrollen under politisk press. Reisende kan forvente raskere etterfølgende kontroller ved hjelp av ansiktsgjenkjenning, mens myndighetene i medlemslandene tilpasser seg den nye prosessen. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!