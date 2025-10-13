EU lanserer et digitalt inn- og utreisesystem for å styrke grensesikkerheten Nye automatiserte kontroller skal modernisere migrasjonskontrollen og hindre at personer blir værende for lenge.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at EU-landene har begynt å innføre et nytt digitalt system for å registrere besøkende fra land utenfor EU ved de ytre grensene. Entry/Exit-systemet erstatter tradisjonelle passstempler med elektroniske registre, og krever at reisende oppgir personlig informasjon og biometriske data ved første ankomst. Utrullingen, som er planlagt over flere måneder, er utformet for å oppdage personer som oppholder seg for lenge i landet, bekjempe identitetssvindel og skjerpe migrasjonskontrollen under politisk press. Reisende kan forvente raskere etterfølgende kontroller ved hjelp av ansiktsgjenkjenning, mens myndighetene i medlemslandene tilpasser seg den nye prosessen. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! Słubice, Polen. 5. JULI 2025. Polsk grensevakt på vakt ved den polsk-tyske grensebroen i Slubice. Polen innfører midlertidige kontroller mot Tyskland og Litauen 7. juli. // Shutterstock