EU lanserer et investeringsinitiativ på 4,7 milliarder euro for Sør-Afrika

Under den solfylte himmelen i Cape Town sementerte Europakommisjonens president Ursula von der Leyen og Sør-Afrikas leder Cyril Ramaphosa torsdag et nytt kapittel i de bilaterale båndene, da de presenterte en investeringspakke på 4,7 milliarder euro i Global Gateway (via Reuters).

Avtalen, som ble hyllet som en hjørnestein i et fornyet samarbeid, er rettet mot Sør-Afrikas overgang til ren energi, vaksineproduksjon og oppgradering av digital infrastruktur - viktige prioriteringer for en nasjon som balanserer vekst med globale klimaforpliktelser.

Avtalen, som ble kunngjort under det åttende toppmøtet mellom EU og Sør-Afrika, markerer EUs største enkeltforpliktelse overfor landet, med 4,4 milliarder euro øremerket til å fase ut kullavhengighet og skalere fornybar energi.

I tillegg til midlene innledet de to lederne samtaler om et banebrytende partnerskap for ren handel og investering - Sør-Afrikas første med EU - for å samordne grønne næringer, kritiske mineraler og jobbskaping.