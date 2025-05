EU lanserer et våpenfond på 150 milliarder euro på grunn av sikkerhetsproblemer

HQ

Siste nytt om Den europeiske union . Vi vet nå at EU-ministrene tirsdag formelt godkjente et fond på 150 milliarder euro kalt Security Action for Europe (SAFE), som skal finansiere felles forsvarsprosjekter gjennom EU-støttede lån.

Initiativet gjenspeiler den økende bekymringen for en potensiell russisk trussel og usikkerheten rundt USAs fremtidige militære støtte. Med en sterk "kjøp europeisk"-klausul søker ordningen også å styrke kontinentets forsvarsindustri. Sjekk ut den offisielle pressemeldingen her.