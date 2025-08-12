EU-lederne mener bestemt at Ukraina selv bør bestemme over sin fremtid

HQ

USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin skal ha et møte i Alaska på fredag, og EU-lederne og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ønsker derfor å snakke med Trump før det skjer. Ifølge Reuters frykter Europa og Ukraina at fredsvilkårene blir avtalt uten Europa og Ukraina.

En uttalelse ble utstedt, som inkluderte lederne i alle EU-land (unntatt Ungarn).

"Meningsfulle forhandlinger kan bare finne sted i forbindelse med en våpenhvile eller reduksjon av fiendtlighetene. Vi deler overbevisningen om at en diplomatisk løsning må beskytte Ukrainas og Europas vitale sikkerhetsinteresser."

Trump har i det siste skjerpet sin holdning til Russland. Han har gått med på å sende flere amerikanske våpen til Ukraina, og har også truet med toll på kjøpere av russisk olje.

Trump skal møte Putin på amerikansk jord, og det skaper frykt for at Trump kan komme til å sette amerikanske interesser foran europeiske eller ukrainske interesser.