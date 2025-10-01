EU-lederne møtes i København for å diskutere "dronemuren"

HQ

Droneobservasjoner har dominert overskriftene de siste dagene. I dag møtes EU-lederne i København for å diskutere et forslag om en "dronemur" som skal styrke kontinentets forsvar etter den siste tidens krenkelser av luftrommet. De vil også diskutere bruken av frosne russiske midler for å gi Ukraina et betydelig økonomisk løft etter hvert som den militære bistanden fra andre allierte avtar. Flere land, deriblant Frankrike, Tyskland og Norge, har allerede satt inn tropper og anti-dronesystemer for å beskytte toppmøtet, og tjenestemenn beskriver de nylige hendelsene som en vekker for Europa om å styrke både forsvarsevnen og støtten til Ukraina. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!