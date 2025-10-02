EU-lederne samler seg bak planen om en "dronemur"

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at EU-lederne på et møte i København har sluttet seg til et forslag om å opprette en såkalt "dronemur" for å motvirke angrep fra Russlands ubemannede fly. Tiltaket kommer etter at en rekke krenkelser av luftrommet har rystet en rekke land i Europa, noe som har skapt ny tvil om Europas forsvarsberedskap. Selv om Brussel ennå ikke har lagt frem en detaljert plan, vil konseptet knytte sammen sensorer og anti-dronevåpen over hele kontinentet, med prioritet på østgrensen. Toppmøtet diskuterte også bruken av frosne russiske eiendeler for å finansiere et større lån til Kiev, en plan som ble ønsket velkommen av noen hovedsteder, men motarbeidet av andre. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!