EU-lederne samler seg bak Zelenskij på toppmøtet i Brussel De europeiske lederne bekrefter sin støtte til Ukraina samtidig som de diskuterer bruken av frosne russiske eiendeler og nye sanksjoner mot Moskva.

HQ I dag samles europeiske ledere i Brussel for å bekrefte sin støtte til Volodymyr Zelenskij etter en turbulent uke preget av skiftende diplomatiske signaler mellom Washington og Moskva. Toppmøtet forventes å fokusere på et forslag om å bruke frosne russiske eiendeler til å finansiere et stort lån til Kiev, samtidig som lederne også vil bli enige om en ny pakke med sanksjoner rettet mot russisk energi og handel. Bak kulissene fortsetter diskusjonene om hvor mye kontroll Ukraina skal ha over midlene, og hvordan man skal balansere europeiske og amerikanske interesser i militær bistand. Utspillet understreker Europas intensjon om å opprettholde en samlet front etter hvert som usikkerheten rundt USAs politikk overfor Russland vokser. Brussel, Belgia - mars 2025 - Europeiske flagg på Det europeiske råds møte i Brussel // Shutterstock