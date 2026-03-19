EU-lederne vil presse Orban til å frigjøre det blokkerte lånet på 90 milliarder euro til Ukraina denne torsdagen

Orban har for vane å gjøre seg selv til den vanskeligste personen i rommet. På toppmøtet i Brussel torsdag får vi se hva som skjer.

Det er ventet at de europeiske lederne vil konfrontere den ungarske statsministeren med hans blokade av lånet på 90 milliarder euro til Ukraina, som alle de 27 EU-lederne ble enige om i desember, men som Orban frøs i forrige måned. Kyiv forventes å gå tom for penger i løpet av noen uker. Presset på Orban for å få ham til å gi seg er betydelig, og det vokser.

Hans oppgitte grunn er en rørledning. Druzjba-rørledningen transporterte russisk olje gjennom Ukraina til Ungarn og Slovakia inntil den ble skadet av et russisk angrep i januar. Ukraina sier at reparasjonene vil ta tid. Orban sier at rørledningen er klar til å tas i bruk nå, og bruker striden som pressmiddel. "Ingen oljeleveranser? Ingen penger. Så enkelt er det", skrev han på X på tirsdag.

Det som gjør dette spesielt opprørende for andre EU-ledere, er at Orban allerede hadde sikret seg en gunstig avtale. Ungarn, sammen med Tsjekkia og Slovakia, forhandlet seg frem til en "opt-out" fra å betale for lånekostnadene før de gikk med på den i desember. Han fikk en konsesjon, skrev under, og blokkerte deretter gjennomføringen likevel.

"I desember tok vi en politisk beslutning i Det europeiske råd. Nå er det på tide å levere," sier den kypriotiske presidenten Nikos Christodoulides.

Denne uken gikk Zelensky med på å reparere rørledningen med teknisk hjelp og finansiering fra EU. Det forventes at andre ledere vil peke på denne avtalen på torsdagens toppmøte og presse Orban til å fjerne sine innvendinger. Om det vil være nok, er et annet spørsmål. Orban er midt i en tøff gjenvalgskampanje på hjemmebane, har varme bånd til Russland og har bygget en politisk identitet rundt det å trosse den europeiske mainstream.

Det står mer på spill enn bare Ukrainas økonomi. Hvis en beslutning som er fattet på høyeste nivå i EU-ledelsen, kan blokkeres ensidig av ett medlemsland i etterkant, er det selve Det europeiske råds troverdighet som står på spill. Det er det som virkelig ligger på bordet i Brussel på torsdag, ved siden av pengene.