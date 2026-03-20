EU lover å gi Ukraina 90 milliarder euro i lån til tross for ungarsk blokade

Ursula von der Leyen sier at EU vil finne en måte å levere lånet på 90 milliarder euro til Ukraina på, til tross for motstand fra Viktor Orbán, som har blokkert pakken.

Etter et toppmøte i Brussel insisterte von der Leyen på at finansieringen ville bli gjennomført "på den ene eller den andre måten", selv om EU-lederne ikke klarte å overtale Budapest til å oppheve sitt veto. Lånet anses som avgjørende for Kievs krigsinnsats mot Russland.

I mellomtiden har de diplomatiske forsøkene på å få slutt på konflikten stoppet opp. Kreml beskrev samtalene mellom Washington, Moskva og Kiev som en "situasjonspause", selv om Volodymyr Zelenskij sa at ukrainske og amerikanske forhandlere skal møtes denne helgen for å gjenopplive diskusjonene.

På bakken fortsetter de humanitære tapene å øke. Den internasjonale Røde Kors-komiteen sier at den legger til rette for utveksling av rundt 1000 lik hver måned mellom de stridende partene, mens tusenvis fortsatt er uidentifiserte.