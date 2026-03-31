EU markerer Bucha-jubileet og retter fokus mot Ukraina

En delegasjon av europeiske ministre har ankommet Bucha for å markere at det er fire år siden byen ble frigjort og massakren som ble et av de viktigste symbolene på Russlands invasjon.

Besøket, som ble ledet av EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas, kommer samtidig som oppmerksomheten for en kort stund vendes tilbake til Ukraina, midt i de mer omfattende konsekvensene av konflikten i Midtøsten.

I sin tale under seremonien sa Kallas at Bucha "symboliserer grusomheten i Russlands krig" og understreket at de ansvarlige må stilles til ansvar. Ukrainas utenriksminister Andrii Sybiha gjentok dette budskapet, etterlyste en spesialdomstol for å straffeforfølge krigsforbrytelser og sammenlignet behovet for rettferdighet med rettssakene etter andre verdenskrig.

Det er ventet at ministrene vil diskutere videre støtte til Ukraina og arbeidet med å etablere juridiske mekanismer for å håndtere påståtte krigsforbrytelser, selv om det fortsatt er splittelse innad i EU. Ungarn fortsetter å blokkere viktige tiltak, inkludert ytterligere sanksjoner mot Russland og en større økonomisk pakke.