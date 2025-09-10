EU mistenker at russiske droner krenket Polen med vilje "Mye tyder på at det var med vilje, ikke ved et uhell."

HQ Den russiske dronekrenkelsen av Polen er dagens toppnyhet. Nå har EU fordømt det de kaller Russlands mest alvorlige krenkelse av europeisk luftrom siden krigen startet, og tjenestemenn antyder at krenkelsen var tilsiktet snarere enn tilfeldig. Dette ble sagt av EUs høyrepresentant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Kaja Kallas. Hvis du vil sjekke hva hun sa, kan du selvsagt gjøre det i innlegget nedenfor eller via følgende lenke. Go! Polsk grensestolpe, grensen mellom Polen og Hviterussland, Neple, Polen // Shutterstock