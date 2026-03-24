EU og Australia inngår en viktig handelsavtale for å redusere avhengigheten av Kina

EU og Australia har inngått en lenge etterlengtet handelsavtale som skal styrke de økonomiske båndene og redusere avhengigheten av Kina når det gjelder kritiske mineraler.

Avtalen, som er fremforhandlet over åtte år, vil fjerne mer enn 99 % av tollsatsene på europeisk eksport til Australia, samtidig som den fjerner importtollene på nesten alle australske kritiske mineraler, som er nøkkelkomponenter for energi-, teknologi- og forsvarsindustrien.

Ursula von der Leyen fremhevet avtalens strategiske betydning, og understreket behovet for å diversifisere leverandørkjedene og unngå å bli for avhengig av én enkelt leverandør. Australias statsminister Anthony Albanese sa at avtalen kan tilføre Australias økonomi rundt 10 milliarder australske dollar årlig.

EU og Australia // Shutterstock

Avtalen er også en del av Europas bredere satsing på å styrke båndene i Indo-Stillehavsområdet, etter nylige handelsavtaler med land som Indonesia og India.

Avtalen har imidlertid fått kritikk fra australske bønder, særlig på grunn av den begrensede tilgangen til EUs landbruksmarkeder. Produkter som storfekjøtt og sauekjøtt vil fortsatt være underlagt eksportkvoter, noe som har vært et sentralt stridspunkt i tidligere forhandlinger.

Selv om industri- og mineralsektorene vil nyte godt av avtalen, viser den blandede mottakelsen at det fortsatt er spenninger mellom handelsliberalisering og innenlandske økonomiske interesser på begge sider.