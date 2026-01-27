EU og India inngår en banebrytende frihandelsavtale etter flere år med forhandlinger: "Alle avtalers mor"

HQ

EU og India har ferdigstilt en lenge etterlengtet frihandelsavtale, som markerer et stort gjennombrudd etter nesten 20 år med forhandlinger som har pågått med mellomrom. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen beskrev avtalen som "alle avtalers mor", og kalte den et historisk øyeblikk for det økonomiske samarbeidet mellom to av verdens største markeder.

Avtalen vil åpne Indias tradisjonelt beskyttede økonomi betydelig for EU-virksomheter, særlig innen produksjon og tjenester. Til gjengjeld forventes det at indiske eksportører vil få lettere tilgang til europeiske markeder for produkter som tekstiler, edelstener og legemidler. EU-tjenestemenn sier at avtalen vil fjerne eller redusere tollen på mer enn 96 % av varene det handles med, målt i verdi, og at den potensielt kan fordoble EUs eksport til India innen 2032.

Avtalen innebærer at India gradvis vil redusere importtollene på europeiske biler til 10 % i løpet av fem år, ned fra dagens tollsatser på hele 110 %. Dette forventes å være til fordel for store europeiske bilprodusenter, samtidig som det vil senke kostnadene for indiske forbrukere. EU anslår at avtalen vil spare europeiske selskaper for rundt 4 milliarder euro i året i tollavgifter når den er fullt implementert.

Indias statsminister Narendra Modi ønsket avtalen velkommen og beskrev den som den største frihandelsavtalen India noensinne har inngått og en milepæl som dekker omtrent en tredjedel av verdenshandelen. Begge parter fremhevet omfanget av partnerskapet, som knytter sammen et kombinert marked på rundt to milliarder mennesker i en tid med økende usikkerhet i verdenshandelen...