EU og Mercosur inngår en banebrytende handelsavtale etter 25 år med forhandlinger

Etter mer enn 25 år med forhandlinger har EU og den søramerikanske blokken Mercosur endelig undertegnet denne omfattende handelsavtalen. Avtalen ble formalisert lørdag i Paraguay, og markerer et viktig øyeblikk for forholdet mellom de to regionene.

Hvis avtalen blir godkjent fullt ut, vil den senke tollsatsene og utvide handelen i et marked med rundt 700 millioner mennesker. Avtalen må fortsatt godkjennes av Europaparlamentet og ratifiseres av de nasjonale lovgivende forsamlingene i Argentina, Brasil, Paraguay og Uruguay før den kan tre i kraft.

Undertegningsseremoni // Shutterstock

Europakommisjonens president Ursula von der Leyen kalte pakten den største frihandelssonen som noensinne er opprettet, og sa at den sender et sterkt signal i en tid med økende globale spenninger. Hun beskrev den som et valg for samarbeid og langsiktig partnerskap i stedet for proteksjonisme.

Avtalen har ikke vært uten kontroverser. Europeiske bønder og miljøgrupper har advart om at den kan føre til billigere import av landbruksvarer og økt avskoging i Sør-Amerika. Tilhengerne hevder at den vil styrke den økonomiske sikkerheten og gi begge parter flere valgmuligheter i en usikker global økonomi.

Handelen mellom EU og Mercosur nådde allerede 111 milliarder euro i 2024, der Europa eksporterer maskiner og kjemikalier, mens Mercosur sender landbruksvarer og råvarer. Tilhengerne av avtalen sier at den vil kunne styrke disse båndene betydelig og åpne nye dører for investeringer på begge sider av Atlanterhavet...