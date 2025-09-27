EU og Russland kjemper om Moldova i et valg som kan bli avgjørende for begge blokkenes fremtid

HQ

Spenningene mellom EU og Russland har blitt stadig tydeligere den siste tiden. Nå stemmer Moldova i helgen i et valg som kan avgjøre om landet skal nærme seg EU eller falle tilbake under russisk innflytelse. Myndighetene hevder at Russland har brukt store ressurser på desinformasjonskampanjer, stemmekjøp og til og med opplæring av grupper for å fremprovosere uroligheter, mens opposisjonspartiene avviser disse anklagene som politisk teater. Det pro-europeiske PAS-partiet fremstiller avstemningen som et avgjørende slag om Moldovas fremtid, og lover tettere integrasjon med EU, mens rivalene krever fornyede bånd til Russland. Med økonomiske vanskeligheter som gir næring til misnøyen og en stor diaspora i spill, er utfallet fortsatt usikkert, men innsatsen er høyere enn noensinne. Hva tenker du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!