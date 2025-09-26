EU og Ukraina skal ha samtaler om en "dronemur" for å motvirke den økende trusselen fra Russland og andre I ettermiddag skal europeiske land og Ukraina ha samtaler om en "dronemur".

HQ I ettermiddag skal europeiske land sammen med Ukraina ha samtaler om å etablere en "dronemur" for å motvirke den økende trusselen fra luftangrep. Initiativet kommer på bakgrunn av den siste tidens økning i droneaktivitet i flere øst- og nordeuropeiske stater, noe som har synliggjort sårbarheter langs viktige grenser. Målet er å koordinere forsvarsstrategier, forbedre deteksjonssystemene og dele etterretning om uidentifiserte droner som kommer inn i luftrommet. Diskusjonene involverer flere EU-medlemsland, og NATO bidrar på teknisk nivå. Lederne understreker at det haster med å iverksette raske, felles tiltak for å beskytte luftrommet og avskrekke fremtidige inntrengninger. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go! Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy og Danmarks statsminister Mette Frederiksen deltar på en felles pressekonferanse i Kiev, Ukraina 6. september 2023 // Shutterstock