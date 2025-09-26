EU og Ukraina skal ha samtaler om en "dronemur" for å motvirke den økende trusselen fra Russland og andre
I ettermiddag skal europeiske land sammen med Ukraina ha samtaler om å etablere en "dronemur" for å motvirke den økende trusselen fra luftangrep. Initiativet kommer på bakgrunn av den siste tidens økning i droneaktivitet i flere øst- og nordeuropeiske stater, noe som har synliggjort sårbarheter langs viktige grenser. Målet er å koordinere forsvarsstrategier, forbedre deteksjonssystemene og dele etterretning om uidentifiserte droner som kommer inn i luftrommet. Diskusjonene involverer flere EU-medlemsland, og NATO bidrar på teknisk nivå. Lederne understreker at det haster med å iverksette raske, felles tiltak for å beskytte luftrommet og avskrekke fremtidige inntrengninger. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer via følgende lenke. Go!