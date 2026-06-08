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Etter et historisk bilateralt toppmøte for en måned siden, som brakte Armenia nærmere EU og bort fra Russland, har Nikol Pashinyans pro-vestlige Civil Contract vunnet landets parlamentsvalg.

Som rapportert av elDiario fikk Pashinyans regjeringsparti nesten halvparten av stemmene (i hvert fall ifølge foreløpige offisielle resultater), og dermed nok mandater til å regjere alene.

Som forventet styrker disse resultatene båndet mellom Armenia og EU, til tross for presset fra Russland. Faktisk forsikrer Pashinyan at de vil fortsette å nærme seg EU, men samtidig planlegger han å holde Armenia innenfor Den eurasiske økonomiske unionen og opprettholde handelsavtalene med Russland, som nylig hadde advart Armenia med økt handelspress på grunn av landets tilnærming til EU. Innenfor landets grenser har det også vært kontroverser, blant annet arrestasjonen av opposisjonskandidater (på grunn av påstått stemmekjøp) og beskyldninger om misbruk av statlige ressurser.