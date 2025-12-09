EU om Trumps kritikk av Musk-boten: Kritikken bør rettes andre steder... "Russland kanskje"

HQ

EUs utenrikspolitiske sjef, Kaja Kallas, tok til motmæle mot Donald Trumps kritikk av borgerrettighetene i Europa, og sa at kritikken burde rettes mot "Russland kanskje".

I en tale til en komité i Europaparlamentet tirsdag kalte Kallas EU for " selve essensen av frihet" og fremhevet EUs engasjement for demokrati, frie medier og politisk opposisjon.

Kommentarene hennes kom etter at amerikanske myndigheter, inkludert president Donald Trump, kritiserte EU på grunn av en bot på 120 millioner euro som ble ilagt Elon Musks sosiale medieplattform X for brudd på reglene om åpenhet.

Kallas antydet at den amerikanske kritikken virket ment som en provokasjon. "Kritikken mot frihetene her bør rettes i en annen retning."

"Russland kanskje, der dissens er forbudt, der frie medier er forbudt, der politisk opposisjon er forbudt," sa hun, og påpekte at plattformer som X er blokkert i Russland.

Til tross for spenningene gjentok Kallas at USA fortsatt er Europas største allierte, og understreket at EU er forpliktet til å opprettholde demokratiske standarder og forsvare sitt regelverk, samtidig som det transatlantiske samarbeidet opprettholdes.

Kaja Kallas:

"EU er selve essensen av frihet. Kritikk mot friheten her bør rettes i en annen retning. Russland, kanskje, der dissens er forbudt, der frie medier er forbudt, der politisk opposisjon er forbudt, der X eller Twitter, slik vi kjenner det, faktisk også er forbudt."