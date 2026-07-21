EU ønsker at enkelte internasjonale flyvninger fra Europa skal betale mer for sine CO₂-utslipp

HQ

EU presser på for at visse internasjonale flyvninger som tar av fra medlemslandene skal betale mer for sine CO2-utslipp, selv om flyselskapene ifølge Reuters kritiserer forslaget for å være en «dobbel belastning».

Den nåværende planen vil fra 2029 berøre bestemte flyvninger fra Europa til nærliggende regioner, blant annet Midtøsten, Tyrkia og Nord-Afrika. Den vil imidlertid ikke påvirke direkteflyvninger til USA. Flyselskapene kritiserer at de vil bli belastet to ganger for det samme problemet. Emirates hevder for eksempel at de allerede deltar i CORSIA, en «global klimordning for luftfarten» der flyselskapene betaler for å kompensere for en del av utslippene sine. De kritiserer derfor at innføringen av en egen EU-avgift vil innebære dobbel betaling.

Som internasjonale og multinasjonale selskaper krever flyselskapene ett enkelt globalt system, og ikke ulike regionale regelverk. Bransjeorganisasjoner som inkluderer disse selskapene hevder at internasjonal luftfart bør reguleres gjennom den eksisterende globale avtalen som støttes av FN. Kritikerne er enige i at EU-planen kan skape «et rotete lappeteppe» av separate karbonavgifter. Selv om EU-kommisjonen avsto fra å kommentere saken på grunn av en helligdag i Belgia, understreker Brussel imidlertid at forslaget vil inneholde en fradragsordning for å ta hensyn til kostnader som flyselskapene allerede dekker gjennom CORSIA.