EU oppfordrer innbyggerne til å forberede et 72-timers beredskapslager

HQ

Siste nytt om Den europeiske union . Europakommisjonen har utstedt en ny beredskapsstrategi som oppfordrer innbyggerne i hele EU til å lagre viktige forsyninger, som mat og vann, i opptil 72 timer.

Initiativet har som mål å øke beredskapen mot katastrofer som flom, brann, pandemier eller militære angrep. Strategien, som er inspirert av praksis i Tyskland og de nordiske landene, anbefaler også at det utarbeides beredskapsplaner for husholdningene, og at offentligheten bevisstgjøres.

Kommisjonen tar til orde for en europeisk beredskapsdag og etterlyser bedre koordinering av krisehåndteringen. Foreløpig gjenstår det å se hvordan de enkelte landene vil iverksette disse tiltakene, ettersom de har ulike oppfatninger av risiko og beredskapsnivå.