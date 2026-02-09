EU pålegger TikTok å endre sin vanedannende design

HQ

Vi vet alle at telefonene våre er avhengighetsskapende i disse dager, og det er i stor grad takket være den stadig økende hjernedopingen som sosiale medier gir oss. Med konstante dopamintreff fra å scrolle gjennom endeløse Reels eller TikToks, er det til tider vanskelig å legge fra seg den lille skjermen for å fokusere på den store. Dette er noe Europakommisjonen håper å endre på.

I nye funn fanget opp av BBC kritiserte kommisjonen TikToks avhengighetsskapende natur, spesielt i autoplay-funksjonen, som potensielt kan skade brukernes velvære, inkludert barn. En talsperson for TikTok svarte på disse påstandene og kalte dem en "kategorisk falsk og helt ubegrunnet skildring av plattformen vår."

EU har sagt at TikTok bør endre sin vanedannende design, ellers vil de ende opp med store bøter etter å ha funnet ut at videoplattformen brøt sikkerhetsforskriftene på nettet. Noen av de foreslåtte endringene inkluderer obligatoriske pauser på skjermen og endring av algoritmene for brukerne. En annen måte TikTok kan gjøre seg selv mindre avhengighetsskapende på, er å stoppe funksjonen for uendelig rulling.

Tror du TikTok trenger å endre strategien sin?

