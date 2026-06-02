EU-parlamentets komité stemmer for å vedta en viktig del av USAs handelsavtale

Europaparlamentets komité for internasjonal handel har stemt for å fjerne EUs importtoll på en rekke amerikanske produkter, melder Reuters og YLE.

Resultatet av avstemningen var 31 mot seks stemmer for å vedta en viktig del av den amerikanske handelsavtalen. Dette er et skritt i retning av å implementere en handelsavtale med USA som ble inngått i fjor, og har som mål å forhindre en transatlantisk handelskrig.

Lovgivningen må fortsatt godkjennes av hele EU-parlamentet i midten av juni. Komiteens støtte til tollreduksjonen er imidlertid et tydelig tegn på hvordan den avgjørende avstemningen vil gå.

EUs fremgang med avtalen bør i det minste skape litt ro i verdens største handelsrelasjon.