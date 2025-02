EU planlegger en flåte av fartøyer for nødreparasjoner av undersjøiske kabler Forslaget kommer som svar på den økende bekymringen for at skadet infrastruktur skal påvirke Europas økonomi og sikkerhet.

HQ EU-kommisjonen går videre med en ny plan for å beskytte EUs kritiske infrastruktur ved å foreslå en flåte av spesialiserte fartøyer som skal utføre nødreparasjoner av undersjøiske kabler. Dette nye initiativet tar sikte på å møte den økende bekymringen for sikkerheten til strømkabler, telekommunikasjonsforbindelser og gassrørledninger, som har vært mål for sabotasje de siste årene. Forslaget, som også omfatter økt overvåking av disse kablene, kommer samtidig som europeiske regjeringer bekymrer seg over den økende sårbarheten i infrastrukturen. Henna Virkkunen, EU-kommisjonens visepresident med ansvar for sikkerhet, understreket hvor viktig det er å sikre at Europa ikke bare er forberedt på å oppdage og forhindre slike angrep, men også på å reagere raskt og effektivt når det trengs. Foreløpig gjenstår det å se hvor raskt disse planene vil bli implementert i hele EU. Shutterstock