EU planlegger et knutepunkt for maritim sikkerhet i Svartehavet

Siste nytt om Den europeiske union . Vi vet nå at EU-kommisjonen onsdag har foreslått å opprette et maritimt sikkerhetssenter for å koordinere overvåkingsinnsatsen i Svartehavet, heter det i et EU-dokument.

Initiativet, som vil involvere EU og regionale partnere, har som mål å styrke sanntidsbevisstheten om kritisk infrastruktur, inkludert undervannskabler og offshore energianlegg. Et tiltak som gjenspeiler den økende bekymringen for konfliktens regionale konsekvenser.