EU prøver å gjøre det enklere å si opp abonnementer

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Det er ikke alltid lett å si opp digitale abonnementer; muligheten er ofte godt skjult, og noen ganger kan det ikke engang gjøres via apper, men krever i stedet en datamaskin eller en telefonsamtale. EU ønsker nå å endre dette med det foreslåtte lovforslaget «Digital Fairness Act, som forventes å bli fremlagt senere i år.

Tekniksajten rapporterer at «97 prosent av de mest brukte nettstedene og appene i EU brukte minst én manipulerende designteknikk» for å hindre deg i å si opp abonnementet slik du hadde tenkt. Dette koster selvfølgelig EU-borgere mange milliarder hvert år.

Å tegne abonnementer er derimot mye enklere, og noen ganger så enkelt at du kan gjøre det ved et uhell. Hvis forslaget blir vedtatt, skal det være like enkelt å si opp et abonnement som det er å tegne et.