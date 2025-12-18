EU sanksjonerer ytterligere 41 fartøyer i Russlands skyggeflåte

HQ

Torsdag innførte EU sanksjoner mot ytterligere 41 fartøyer knyttet til Russlands såkalte skyggeflåte, noe som bringer det totale antallet utpekte skip opp i nesten 600, opplyser EU-rådet.

De sanksjonerte fartøyene er utestengt fra å anløpe EU-havner og har forbud mot å få tilgang til et bredt spekter av maritime tjenester, inkludert forsikring, finansiering og teknisk assistanse.

Skyggeflåten består av skip som opererer utenfor vestlig maritim kontroll, og som i stor grad brukes av Moskva for å fortsette å eksportere olje til tross for sanksjonene som ble innført på grunn av invasjonen i Ukraina. Russland har i stor grad benyttet seg av disse skipene til å frakte millioner av fat råolje til kjøpere som India og Kina, ofte til rabatterte priser.

EUs 19. sanksjonspakke mot Russland

Tiltaket er en del av EUs 19. sanksjonspakke mot Russland. Til tross for de omfattende tiltakene erkjenner europeiske tjenestemenn at Moskva har tilpasset seg mange av restriksjonene og fortsetter å generere betydelige oljeinntekter. Tidligere denne uken sanksjonerte EU også oljehandlerne Murtaza Lakhani og Etibar Eyyub, og anklaget dem for å hjelpe Russland med å omgå vestlige restriksjoner på råoljeeksporten som finansierer krigen i Ukraina.