EU satser stort på kunstig intelligens for å konkurrere med USA og Kina

HQ

EU tar et dristig skritt i kappløpet om kunstig intelligens og bevilger 200 milliarder euro for å styrke sin egen AI-industri og konkurrere med de blomstrende økosystemene i USA og Kina. Europakommisjonens president Ursula von der Leyen avviser at Europa sakker akterut, og insisterer på at kappløpet om kunstig intelligens langt fra er over.

Kunngjøringen, som ble gitt på Paris AI Summit i regi av Frankrikes president Emmanuel Macron, ble møtt med entusiasme av oppstartsbedriftene ved inkubatoren Station F i Paris. Mange mener at denne investeringen vil hjelpe europeiske selskaper med å utvikle avanserte AI-systemer, særlig etter fremveksten av store chatboter som ChatGPT og kinesiske DeepSeek.

Det er imidlertid fortsatt bekymring for at Europas strenge AI-regelverk kan hindre innovasjon, og enkelte eksperter oppfordrer til tettere samarbeid med amerikanske selskaper i stedet for rigid uavhengighet. I mellomtiden nektet Storbritannia og USA å undertegne toppmøtets erklæring om etisk styring av kunstig intelligens, noe som reiser ytterligere spørsmål om internasjonalt samarbeid. Foreløpig gjenstår det å se om Europas storsatsing på kunstig intelligens vil lønne seg.