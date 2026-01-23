EU sender nødgeneratorer til Ukraina

HQ

EU sender hundrevis av nødgeneratorer til Ukraina etter at russiske angrep har ført til at rundt én million mennesker står uten strøm og oppvarming, opplyser EU-tjenestemenn fredag. Frankrike planlegger også å koordinere internasjonal støtte nå som temperaturene synker til langt under frysepunktet.

Russiske missil- og droneangrep har blitt intensivert de siste ukene, og rammet Ukrainas energinett under en streng kuldeperiode. Ingeniører har jobbet døgnet rundt under farlige forhold, med temperaturer ned mot minus 20 grader Celsius.

Kiev med lyset slukket // Shutterstock

EU-kommisjonen har sagt at den vil levere 447 generatorer til en verdi av 3,7 millioner euro for å bidra til å gjenopprette strømforsyningen til sykehus, tilfluktsrom og andre kritiske tjenester. Utstyret vil bli hentet fra EU-reserver i Polen og distribuert med hjelp fra Røde Kors i Ukraina.

"Russlands fortsatte angrep på Ukrainas energiinfrastruktur er utformet for å knekke den ukrainske ånden", sier EUs krisehåndteringssjef Hadja Lahbib. Ukraina har erklært energikrise som følge av vinterens streiker.

Frankrike skal senere fredag ha et møte med G7-landene, samt nordiske og baltiske partnere, for å koordinere ytterligere hjelp. Utenriksminister Jean Noel Barrot sier at Frankrike vil bidra med strøm tilsvarende 13 megawatt og rundt 100 generatorer, og legger til at det forventes at andre land vil love ytterligere støtte.