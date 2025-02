EU ser for seg økt import av flytende naturgass fra USA for å unngå en eskalering av handelen

HQ

I et forsøk på å unngå en potensiell handelskrig med USA vurderer EU å øke sin import av flytende naturgass (LNG) fra USA, kunngjorde EUs energikommissær Dan Jørgensen (via Reuters).

Dette kommer etter at president Donald Trump advarte Europa om at energiimporten, inkludert flytende naturgass og olje, må øke betydelig for å forhindre en økning i handelstollene. EU, som er spesielt bekymret for virkningen av tollsatsene, er nå i samtaler med Washington for å potensielt unngå ytterligere eskalering av handelen.

Tiltaket for å diversifisere energikildene er også en del av EUs bredere strategi for å styrke energisikkerheten og redusere avhengigheten av russisk energi, samtidig som det støtter den pågående overgangen til en grønnere fremtid. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne utviklingen vil påvirke det globale energimarkedet og handelsforbindelsene.