EUs lovgivere stemte tirsdag for å styrke integrasjonen mellom EUs forsvarsindustri og Ukraina, og godkjente et program på 1,5 milliarder euro (1,7 milliarder dollar), inkludert 300 millioner euro (345 millioner dollar) til Ukraina Support Instrument. Avstemningen kommer samtidig som de USA-støttede fredsplanene for Ukraina fortsatt er usikre, og Russlands ukonvensjonelle krigføring fortsetter å utfordre EU.

Tiltaket ble vedtatt i Europaparlamentet med 457 stemmer for, 148 mot og 33 avholdende. Den franske EU-parlamentarikeren Raphaël Glucksmann sa at programmet "vil gjøre det mulig for oss å bygge et mer motstandsdyktig og suverent Europa" ved å samarbeide med Ukraina om å utvikle et moderne militærindustrielt kompleks. EUs forsvarskommissær Andrius Kubilius understreket viktigheten av ukrainsk innovasjon for å øke den europeiske forsvarsevnen.

EUs forsvarsutgifter vil nå 392 milliarder euro

EUs forsvarsutgifter forventes å nå 392 milliarder euro (450 milliarder dollar) i år, nesten dobbelt så mye som før krigen. I løpet av det neste tiåret forventer Europakommisjonen at forsvarsutgiftene vil ligge på rundt 3,4 billioner euro (4 billioner dollar), og foreslår en langsiktig økning i forsvars- og romfartsbudsjettet til 131 milliarder euro (153 milliarder dollar).

Programmet gjør det også mulig for ukrainske selskaper å delta i EUs forsvarsprosjekter, som for eksempel Eastern Flank Watch, Drone Defense Initiative og Space Shield, noe som bidrar til militær innovasjon og samtidig fremmer industriell uavhengighet og kollektiv sikkerhet i hele unionen. EUs medlemsland oppfordres til å kjøpe militært utstyr primært innenfor unionen, og bare kjøpe utenlandsk utstyr når det er nødvendig.

Kubilius understreket at reformene har som mål å forhindre at større nasjoner dominerer svakere nasjoner. "Derfor er jeg for et sterkt Europa og en sterk europeisk forsvarsindustri", sa han, og minnet om Litauens erfaringer under den sovjetiske okkupasjonen.