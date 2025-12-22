EU støtter Danmark etter at Trump utnevnte en spesialutsending til Grønland på søndag

HQ

EU har sagt at kongeriket Danmarks suverenitet og territorielle integritet, inkludert Grønland, må bevares, etter at USAs president Donald Trump har utnevnt en spesialutsending til den arktiske øya.

En talsperson for EU sa mandag at det å respektere Danmarks grenser var "essensielt" for unionen, og gjentok dermed en holdning EU har hatt lenge. "Bevaring av Kongeriket Danmarks territoriale integritet, dets suverenitet og grensers uangripelighet er avgjørende for Den europeiske union."

Kommentarene kom samtidig som Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands statsminister Jens-Frederik Nielsen kom med en sjelden felles irettesettelse av Washington. "Du kan ikke annektere andre land", sa de og understreket at Grønland tilhører grønlenderne, og at landets territoriale integritet må respekteres.

Jeff Landry som USAs spesialutsending til Grønland

Trump utnevnte søndag Louisianas guvernør Jeff Landry til USAs spesialutsending til Grønland, noe som fikk spenningen til å blusse opp igjen etter at presidenten igjen foreslo at USA burde ta kontroll over det mineralrike territoriet av sikkerhetsmessige årsaker. Landry sa at det var en ære å tjene og snakket om å fremme USAs interesser, noe danske tjenestemenn kalte uakseptabelt.

Danmarks utenriksminister sa at han ville innkalle den amerikanske ambassadøren for å få en forklaring, mens de grønlandske lederne insisterte på at utnevnelsen ikke ville endre deres demokratiske vei. Selv om de fleste grønlendere går inn for en eventuell uavhengighet fra Danmark, viser meningsmålinger liten støtte for å bli en del av USA.