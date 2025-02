EU svarer på Trumps tolltrussel med en kraftig advarsel og planer om mottiltak

HQ

EU har gått direkte til motangrep på USAs president Donald Trumps siste utspill om å heve tollsatsene på import av stål og aluminium, og varsler "faste og forholdsmessige" mottiltak.

Europakommisjonens president Ursula von der Leyen beklaget avgjørelsen, og understreket at tollen ikke bare skader næringslivet, men også rammer forbrukerne hardest. Hun gjorde det klart at EU vil handle for å beskytte sine økonomiske interesser, og beskytte både arbeidstakere og bedrifter i hele regionen.

De nye tollsatsene, som skal tre i kraft 4. mars, vil påvirke en lang rekke land, deriblant Canada, Mexico og Brasil, samtidig som unntakene og kvotene fjernes. Foreløpig gjenstår det å se hvordan EU vil iverksette sine mottiltak, og om disse virkelig vil utgjøre en motvekt til USAs strategi.