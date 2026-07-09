EU tar neste skritt mot en digital euro for å redusere sin avhengighet av USA.

HQ

For de som ikke liker kontanter, finnes det nå en rekke alternativer, som Google Pay, Samsung Pay og kort som American Express og Mastercard. Men... de er alle amerikanske, og EU har derfor lenge jobbet med en digital versjon av euroen som skal gjøre Europa mindre avhengig av aktører utenfra.

Nå melder Omni (via AFP) at EU har gjort tilstrekkelige fremskritt til å sikre støtte fra et flertall i Europaparlamentet for å innlede forhandlinger om en digital euro. Arbeidet forventes å starte allerede denne måneden, og systemet kan være i drift innen 2029. Det er imidlertid bekymringer for at dette kan føre til økt overvåking av innbyggerne, så personvern er et sentralt tema høyt oppe på dagsordenen.