EU tar skritt for å få slutt på skattefritaket for lavkostforsendelser

Samtidig som det amerikanske postvesenet stanser pakkeforsendelser fra Kina med nye regler som vil endre måten småpakker fra Kina sendes til USA på, følger EU etter med sine egne tiltak mot skattefri import fra kinesiske forhandlere som Shein og Temu.

Ifølge EU-kommisjonen kom mer enn 4,6 milliarder lavprispakker - hovedsakelig fra Kina - inn i EU i 2024 uten å betale toll, et smutthull som har bidratt til eksplosiv vekst for disse plattformene. Nå fremskynder Brussel en forordning som vil fjerne avgiftsfritaket for forsendelser under 150 euro, med henvisning til urettferdig konkurranse og forbrukersikkerhet.

I tillegg er Shein under etterforskning for påstått brudd på europeisk konkurranselovgivning, mens Temu granskes på grunn av villedende rabattaktikk. For å skape like konkurransevilkår vurderer Kommisjonen å innføre et håndteringsgebyr for ikke-europeiske selgere for å dekke kostnadene ved å overvåke at reglene overholdes. Nå som både USA og EU slår hardt ned på dette, gjenstår det å se hvordan dette vil påvirke den globale handelen.