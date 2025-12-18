EU-toppmøtet åpner med en skarp advarsel: "Penger i dag eller blod i morgen" og "EU marsjerer inn i krigen"

HQ

EU-lederne samles i Brussel i dag til et toppmøte på slutten av året, der Ukrainas fremtid og Europas troverdighet står på spill.

I sentrum for forhandlingene står et kontroversielt forslag om å bruke frosne russiske sentralbankmidler til å finansiere Ukrainas forsvar, nå som krigen nærmer seg sitt fjerde år. EU-kommisjonen anslår at Kiev vil trenge ytterligere 135 milliarder euro i løpet av de neste to årene, og at det vil oppstå et finansieringsgap allerede i april.

Donald Tusk: "Penger i dag, eller blod i morgen"

Polens statsminister Donald Tusk oppsummerte det presserende behovet i klare ordelag: "Vi har et enkelt valg: Enten penger i dag, eller blod i morgen." Den tyske forbundskansleren Friedrich Merz støttet planen og sa at den ville øke presset på Vladimir Putin og sende et tydelig signal til Moskva.

Forslaget vil frigjøre rundt 210 milliarder euro i russiske eiendeler som er frosset inne i EU, de fleste av dem i Belgia. Men ideen har splittet unionen. Belgia, sammen med Bulgaria, Tsjekkia, Italia, Malta og Slovakia, har gitt uttrykk for juridiske og økonomiske bekymringer og advart mot at dette kan skape en risikabel presedens.

Den politiske motstanden er sterk

Selv om motstanderne kanskje ikke er mange nok til å formelt blokkere planen i henhold til EUs stemmeregler, er den politiske motstanden sterk. Et alternativ (utstedelse av felles EU-gjeld) ser ut til å være dødt ved ankomst, ettersom det ville kreve enstemmighet og møte et veto fra Ungarn, som har utelukket videre støtte til Ukraina.

Europeiske tjenestemenn sier at "samtalene vil fortsette så lenge det er nødvendig". Europakommisjonens president Ursula von der Leyen har lovet å ikke forlate Brussel uten en avtale, mens Slovakias statsminister Robert Fico har advart om at han ikke vil la seg overtale.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky forventes å delta på toppmøtet i et siste forsøk på å overbevise skeptiske ledere, mens EU kjemper med en beslutning som kan forme både krigens neste fase og Europas rolle i den.

Viktor Orbán: "EU marsjerer inn i krigen"

Noen stemmer har imidlertid vært langt mer direkte i sin motstand. Ungarns statsminister Viktor Orbán (EUs fremste motstander av å sende mer penger til Ukraina) avviste planen blankt på torsdag, og kalte ideen om å bruke nedfrosne russiske midler "dumt" og advarte om at det ville være å "marsjere inn i krigen".

"Det er to land som er i krig (Russland og Ukraina), og det er ikke EU," sa Orbán til journalister i Brussel. "EU ønsker å ta pengene fra en av de stridende partene og gi dem til en annen. Det er å marsjere inn i krigen."