EU utarbeider veikart for å kutte de siste russiske gassforbindelsene

Siste nytt om Den europeiske union . Vi vet nå at EU er i ferd med å legge frem en plan for å fase ut sine gjenværende gassforbindelser med Russland. Men vi vet også at juridiske barrierer kan gjøre det vanskelig for selskaper å trekke seg fra eksisterende kontrakter.

Uten fullstendige sanksjoner virker alternativer som force majeure svake, og divergerende interesser i medlemslandene gjør det vanskelig å iverksette avgjørende tiltak, noe som tyder på at endringer i regelverket kan gi selskapene en mulighet til å reforhandle vilkårene i stedet, så det gjenstår å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.