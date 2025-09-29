HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Moldovas EU-vennlige regjeringsparti sikret seg en avgjørende seier over sin prorussiske rival i et nøye overvåket parlamentsvalg, noe som gir regjeringen ny fremdrift i arbeidet med å nå målet om å bli medlem av EU. Resultatet sparer landet for skjøre koalisjonsforhandlinger og representerer et klart tilbakeslag for opposisjonen, som har advart om gateprotester. Valgkampen ble overskygget av beskyldninger om russisk innblanding, cyberangrep og desinformasjon, noe som Russland på det sterkeste har benektet. Til tross for økonomiske frustrasjoner og energiutfordringer sluttet mange velgere opp om løftet om tettere europeiske bånd, noe som signaliserte en klar avvisning av russisk innflytelse.