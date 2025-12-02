EU-veterinærer utplassert for å håndtere svinepestutbruddet i Barcelona

HQ

Et team av EU-veterinærer som spesialiserer seg på epidemier begynte tirsdag arbeidet i Barcelona for å begrense et utbrudd av afrikansk svinepest (ASP) som har forstyrret en del av Spanias eksport av svinekjøtt.

Ekspertene skal kartlegge en seks kilometer lang eksklusjonssone rundt Bellaterra, gi råd til myndighetene og utarbeide en oppfølgingsrapport med anbefalinger, opplyser en talsperson for Europakommisjonen. ASP er ufarlig for mennesker, men sprer seg raskt blant griser og villsvin og kan være dødelig for dem.



Spania, EUs ledende svinekjøttprodusent, gjenopptok mandag forsendelsene fra uberørte regioner til Kina, som importerer nesten 42 % av det spanske svinekjøttet utenfor EU. Andre land, deriblant Storbritannia, Mexico og Canada, har stanset importen av svinekjøtt fra Spania, noe som har fått statsminister Pedro Sanchez til å oppfordre til fortsatt handel fra trygge regioner.

Myndighetene tror at viruset kan ha spredd seg etter at et villsvin har spist forurenset mat. To villsvin ble testet positive i nærheten av Barcelona, og ytterligere åtte blir nå undersøkt. Utbruddet kan også skape muligheter for amerikanske eksportører av svinekjøtt. Steiner Consulting Group sier at hvis afrikansk svinepest sprer seg videre i Europa, kan USAs produsenter eksportere for mer enn 7 milliarder pund i 2026, noe som vil dekke den globale etterspørselen etter EUs restriksjoner.