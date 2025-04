EU vil få fart på returer av migranter med ny liste over trygge land

HQ

Siste nytt om Den europeiske union . EU har innført en ny strategi for å effektivisere asylbehandlingen, og har utpekt sju land - Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egypt, India, Marokko og Tunisia - som trygge for hurtigreturer.

Landene antas å utgjøre en minimal risiko for sine borgere, noe som kan redusere tiden det tar å avvise søknader som anses som usannsynlige. Italia, som lenge har vært en forkjemper for strengere grensetiltak, har tatt æren for å ha påvirket inkluderingen av nøkkellandene.

Rettighetsgrupper har imidlertid ropt varsku og hevdet at sikkerhetsstempelet kan være en byråkratisk snarvei som skjuler dypereliggende problemer med forfølgelse og ustabilitet. Når planen nå skal opp til godkjenning i parlamentet, vil debattene intensiveres.