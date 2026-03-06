EU vil forby kjøttlignende navn på veganske produkter

HQ

EU har blitt enige om å forby dusinvis av kjøttrelaterte betegnelser på vegetariske og veganske matvarer som et ledd i en bredere innsats for å støtte husdyrbønder. Lovgiverne har bestemt at plantebaserte matvarer ikke lenger skal få lov til å bruke 31 navn som vanligvis forbindes med kjøtt.

Begreper som "biff", "bacon", "ribbe" og "kylling" vil bli begrenset i henhold til de nye reglene. Forhandlerne bestemte seg imidlertid for å beholde noen mye brukte betegnelser, noe som betyr at produkter som "vegetarburgere" og "kjøttfrie pølser" fortsatt vil være tillatt.

