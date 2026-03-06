Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

EU vil forby kjøttlignende navn på veganske produkter

Nye regler vil fjerne betegnelser som "biff" og "bacon" fra plantebaserte matvarer.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

EU har blitt enige om å forby dusinvis av kjøttrelaterte betegnelser på vegetariske og veganske matvarer som et ledd i en bredere innsats for å støtte husdyrbønder. Lovgiverne har bestemt at plantebaserte matvarer ikke lenger skal få lov til å bruke 31 navn som vanligvis forbindes med kjøtt.

Begreper som "biff", "bacon", "ribbe" og "kylling" vil bli begrenset i henhold til de nye reglene. Forhandlerne bestemte seg imidlertid for å beholde noen mye brukte betegnelser, noe som betyr at produkter som "vegetarburgere" og "kjøttfrie pølser" fortsatt vil være tillatt.

Hva synes du om dette tiltaket?

EU vil forby kjøttlignende navn på veganske produkter
Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterEuropean Union


Loading next content