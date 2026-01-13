EU vil foreslå nye sanksjoner mot Iran

HQ

EU vil raskt foreslå ytterligere sanksjoner mot dem som er ansvarlige for den voldelige undertrykkelsen av demonstrasjonene i Iran, sa Europakommisjonens president Ursula von der Leyen tirsdag, etter at rapporter om stadig flere dødsofre har skapt internasjonal harme.

"Det økende antallet drepte i Iran er forferdelig", skrev von der Leyen på den sosiale medieplattformen X. Hun fordømte det hun beskrev som overdreven bruk av makt og den fortsatte innskrenkningen av grunnleggende friheter, og lovet en fast respons fra Brussel.

Ursula von der Leyen // Shutterstock

EU har allerede inntatt en hard linje ved å liste opp Irans islamske revolusjonsgarde i sin helhet under sitt sanksjonsregime for menneskerettigheter. Dette markerte en betydelig opptrapping i EUs presskampanje mot Teheran på grunn av landets behandling av demonstranter.

Von der Leyen sa at den neste runden med sanksjoner forberedes i nært samarbeid med EUs utenrikspolitiske sjef, Kaja Kallas, og signaliserte dermed bred politisk støtte innad i unionen for strengere tiltak. "Vi står sammen med det iranske folket som modig marsjerer for sin frihet," sa hun.