EU vil senke tollsatsene på amerikanske biler for å unngå handelskrig med Donald Trump

I et forsøk på å unngå en potensiell handelskrig er EU villig til å senke tollen på 10 % på biler importert fra USA, med diskusjoner som fokuserer på å redusere den nærmere de 2,5 % som USA i dag pålegger europeiske biler.

I en samtale med Financial Times sa Bernd Lange, leder for Europaparlamentets handelskomité, at dette er en del av en bredere strategi for å dempe spenningen med president Donald Trump, som har uttrykt frustrasjon over handelsubalansen.

EU er også forberedt på å tilby seg å kjøpe mer flytende naturgass og militært utstyr fra USA for å gjøre avtalen enda bedre. Lange advarte imidlertid om at EU kan komme til å iverksette gjengjeldelsestiltak mot amerikanske teknologi- og finansselskaper hvis man ikke kommer frem til et kompromiss, noe som understreker alvoret i de pågående handelsforhandlingene. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.