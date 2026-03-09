EU vil undertegne forsvarspartnerskap med Australia, Island og Ghana denne uken, kunngjør Kallas

HQ

EU vil formalisere forsvarspartnerskap med Australia, Island og Ghana, kunngjorde EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas mandag i Brussel. Hun sier at disse avtalene er en del av en bredere innsats for å diversifisere internasjonale partnerskap i en tid med økende global sikkerhetsrisiko.

I sin tale på EUs ambassadørkonferanse fremhevet Kallas koblingen mellom krisene i Midtøsten og Russlands pågående krig mot Ukraina, og understreket at begge deler gjenspeiler en uthuling av folkeretten. "Et økende antall land rundt om i verden forsøker å diversifisere partnerskapene sine for å håndtere den økte risikoen", sa hun.

De nye partnerskapene har som mål å styrke forsvarssamarbeidet, sikre beredskap mot nye trusler og fremme felles sikkerhetsinteresser på tvers av flere regioner. Kallas la til at mange andre land har uttrykt interesse for å bli med i lignende initiativer, noe som signaliserer et skifte mot et bredere EU-ledet forsvarssamarbeid utenfor Europa.

Som hun sier på sosiale medier:

Vi ser en ny verdensorden preget av konkurranse og tvangsmaktpolitikk, med militære makter som har som mål å etablere innflytelsessfærer. Hvordan vi reagerer på dette øyeblikket, vil definere oss. Hvorvidt vi lykkes, avhenger av hvordan vi leverer i henhold til våre prioriteringer og samler internasjonal støtte. Utdrag av talen min på vår EU-ambassadørkonferanse HER.