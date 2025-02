EU vurderer å lempe på finanspolitiske regler for å øke militærutgiftene

HQ

I et geopolitisk landskap i rask endring vurderer EU å lempe på sine strenge finanspolitiske regler for å gi medlemslandene større rom for å investere i forsvaret. Ideen, som ble foreslått av EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen under et uformelt møte for EU-lederne 3. februar 2025, går ut på å midlertidig suspendere enkelte finanspolitiske regler - i likhet med det som skjedde under covid-19-pandemien - for å hjelpe landene med å øke forsvarsutgiftene uten å utløse straffer for store underskudd.

Med den pågående krigen i Ukraina og økende press fra USA for at europeiske land skal bruke mer penger på forsvar, ser EU på hvordan de kan styrke sine militære kapasiteter. Ifølge von der Leyen kan ekstraordinære tider, som disse, kreve ekstraordinære tiltak. Mens noen medlemsland, deriblant Tyskland, fortsatt er forsiktige med å finansiere forsvarsutgifter i fellesskap, presser andre, som Polen og de baltiske statene, på for mer kollektiv handling.

Diskusjonene fortsetter, og det haster, for 23 av EUs 27 medlemsland er også med i NATO og har forpliktet seg til å bruke minst 2 % av BNP på forsvar. Med et nært forestående valg i Tyskland og et økende økonomisk press, vil EUs håndtering av disse finanspolitiske endringene få langsiktige konsekvenser for både forsvaret og den økonomiske stabiliteten.

