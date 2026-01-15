Euphoria kommer tilbake 13. april, og vi har fått den første traileren

HQ

Det er over fire år siden sist vi så Euphoria skuespillerne, og planen var opprinnelig å spille inn en tredje sesong i 2023. Men en rekke av skuespillerne har blitt noen av de heteste navnene i Hollywood akkurat nå, og så hadde vi den store Hollywood-streiken, og en av skuespillerne (Angus Cloud) som hadde en nøkkelrolle, gikk bort.

Dette har gjort at det har gått lang tid og manuset har måttet skrives om, men i april er det endelig tid for Rue (Zendaya), Nate (Jacob Elordi), Jules (Hunter Schafer) og Cassie (Sydney Sweeney) til å fortsette sine livshistorier. Og nå vet vi endelig når, takket være en første trailer som avslører at sesong tre starter 13. april - noe som sannsynligvis betyr dagen etter for oss i Europa.

Karakterene har åpenbart blitt eldre, og mye har skjedd siden sist vi så dem, og det ser ut til at det blir en mer actionfylt historie denne gangen. Ta en titt på traileren nedenfor, og la oss få vite hva du synes om den nye retningen.

HQ