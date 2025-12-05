Euphoria kommer tilbake i april 2026

Det har vært en lang vei å gå for å komme til dette punktet, for etter to svært populære sesonger er Euphoria nå nesten klar for en retur for et tredje kapittel. Det var lenge uklart om denne sesongen ville bli en realitet på grunn av kolliderende kreative ideer og problemer med å få på plass skuespillerne nå som mange av nøkkelpersonene har blitt store filmstjerner, men tidligere i år ble det satt i gang produksjon, og nå vet vi når serien kommer tilbake på HBO Max.

Det er bekreftet at Euphoria kommer tilbake for en tredje sesong i april 2026. Vi har ikke en fast dato ennå, bare denne informasjonen å gå på, men det vi også har, er en plakat å kikke på som viser Zendayas tilbakekomst som Rue.

Det har lenge vært antatt at sesong 3 ville være den siste episoden av Euphoria, men nylige kommentarer fra Sydney Sweeney ser ut til å antyde noe annet, noe som betyr at hele produksjonsdebacle for dette showet kan starte igjen i slutten av 2026 eller senere.

